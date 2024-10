Κούβα: Στους 8 οι νεκροί εξαιτίας του κυκλώνα Όσκαρ

Εξαιτίας του κυκλώνα Όσκαρ «οκτώ άνθρωποι χάθηκαν» και «άλλοι δύο αγνοούνται», σύμφωνα με το γενικό επιτελείο της πολιτικής προστασίας, ανακοίνωση του οποίου επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για επτά νεκρούς, έξι στην κοινότητα Σαν Αντόνιο ντελ Σουρ και έβδομο στη γειτονική κοινότητα Ιμίας, στην επαρχία Γουαντάναμο (ανατολικά), σχεδόν χίλια χιλιόμετρα από την Αβάνα.

Το πέρασμα του Όσκαρ, κυκλώνα κατηγορίας 1 που έπληξε την Κούβα την 20ή Οκτωβρίου, προτού μεταμορφωθεί σε τροπική καταιγίδα, συνέπεσε με τη γενικευμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης που έπληξε για τέσσερις ημέρες τη νήσο δέκα εκατομμυρίων κατοίκων, εξαιτίας της βλάβης σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό και της έλλειψης καυσίμων.

At least 6 people were killed as hurricane #Oscar dumped heavy rains after making landfall in #Cuba

