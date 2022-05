Κούβα: Τέσσερις νεκροί από την μεγάλη έκρηξη στην Αβάνα - Βίντεο

Μαζική επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Saratoga στο κέντρο της Αβάνας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και μεγάλες υλικές ζημιές, σύμφωνα με κουβανικά μέσα ενημέρωσης. Μια μαζική επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης και οα αριθμός των τραυματιών παραμένουν άγνωστα.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, φλόγες και καπνοί υψώνονται από το ξενοδοχείο στην Αβάνα.

Ενδεικτικό του μεγέθους της έκρηξης είναι ότι τα οχήματα που βρίσκονταν έξω από το ξενοδοχείο καταστράφηκαν πλήρως.

A massive explosion has destroyed a hotel in Havana, Cuba, and rescue workers are searching through the rubble for survivors https://t.co/GnKCbxoiY4 — CNN International (@cnni) May 6, 2022

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης, με το επικρατέστερο σενάριο να αποδίδει την έκρηξη σε διαρροή αερίου.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Granma, η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, δείχνουν ένα κτίριο που μοιάζει «βομβαρδισμένο», με γκρεμισμένους τοίχους. Σε μια φωτογραφία φαίνεται μία σορός σκεπασμένη με λευκό σεντόνι.

An explosion at a hotel in the center of #Havana, the capital of #Cuba occurred. pic.twitter.com/vAmwnL1ZWX — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2022

Er heeft een grote #explosie plaatsgevonden in het historische #SaratogaHotel in #Havana, #Cuba. Geen woord over gewonden aangezien er momenteel een enorme reddingsoperatie aan de gang is. pic.twitter.com/RuBDyzLdo6 — johan (@johan1970nl) May 6, 2022

Το πεντάστερο ξενοδοχείο, με τα 96 δωμάτια και την πισίνα στην οροφή, ανακαινίστηκε από μια βρετανική εταιρεία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και επί σειρά ετών φιλοξένησε αξιωματούχους ξένων χωρών και διασημότητες που επισκέπτονταν την Κούβα.

Μετά την χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας, το ξενοδοχείο Saratoga επρόκειτο να επαναλειτουργήσει σε τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση στη σελίδα του στο Facebook.