Κούβα: Τουλάχιστον ένας νεκρός από την πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις - Αγνοούνται 17 πυροσβέστες - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, στο σημείο της καταστροφής εντοπίστηκε ένα πτώμα. Πέντε τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, τρεις σε πολύ σοβαρή κατάσταση και 28 έχουν τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της προεδρίας στο Twitter. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο υπουργός Ενέργειας Λιβάν Αρόντε.

Οι 17 αγνοούμενοι είναι πυροσβέστες «που βρίσκονταν στη ζώνη που ήταν πιο κοντά στην πυρκαγιά» όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

In #Cuba, fire at #oil storage tanker fails to be extinguished for 24 hours — 17 people missing and at least 121 injured#energy#EnergyCrisispic.twitter.com/iPWAuWMcAT