Κούβα: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι μετά τις ισχυρές βροχές - BINTEO

Οι βροχοπτώσεις άρχισαν την Πέμπτη και αμβλύνθηκαν χθες, όμως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν σε αρκετές ανατολικές επαρχίες (Ολγκίν, Καμαγουέι, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα, Λας Τούνας) καθώς και στην κεντρική επαρχία Σάντι Σπίριτους.

Η Πολιτική Προστασία της Καμαγουέι ανέφερε χθες πως άνδρας 56 ετών βρέθηκε νεκρός σε φράγμα, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για τον θάνατο ενός δεύτερου, 67 ετών.

At least 1 person has died, 7,000+ people have been forced to evacuate, and 10,000 homes have been damaged as a result of heavy flooding in Cuba pic.twitter.com/2OKgT45X15