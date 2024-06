Κουβέιτ: Τουλάχιστον 49 νεκροί στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα κτίριο όπου διέμεναν ξένοι εργάτες - ΒΙΝΤΕΟ

Στη φωτιά, στο προάστιο Μανγκάφ, το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Κουβέιτ, τραυματίστηκαν επίσης τουλάχιστον 40 άνθρωποι, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας.

Ένας προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου Εσωτερικών μιλούσε για περισσότερους από 35 νεκρούς. Ένας υπεύθυνος νοσοκομείου έκανε λόγο, από την πλευρά του, για 30 τραυματίες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στους κάτω ορόφους ενός κτιρίου, όπου διαμένουν εργάτες από την Ασία, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και εξαπλώθηκε ραγδαία στους πάνω ορόφους.

A fire broke out in a workers' camp in the southern city of Mangaf in Kuwait. At least 40 people have died in this incident, 30 Indians are also reported to be injured in the fire.#Kuwaitpic.twitter.com/AJzQQk4JtA