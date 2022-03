Κουλέμπα: Καμία συναίνεση στις διαπραγματεύσεις - Η Μόσχα εμμένει στα τελεσίγραφά της

Ο Κουλέμπα αργότερα έγραψε στο Twitter ότι «δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση στις διαπραγματεύσεις», διαμαρτυρόμενος ότι «η Ρωσία εμμένει στα τελεσίγραφα».

No consensus in negotiations yet. Ukraine’s position is clear: ceasefire, security guarantees, no compromises on territorial integrity. But Russia sticks to ultimatums. To stimulate a more constructive approach we need two things: more sanctions and more military aid for Ukraine.