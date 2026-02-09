Κούβα: Η Αβάνα προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρίες ότι δεν θα διαθέτει για έναν μήνα καύσιμα για αεροσκάφη - Real.gr

Η Κούβα προειδοποίησε σήμερα τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ότι από αύριο Τρίτη δεν θα υπάρχουν πλέον καύσιμα για αεροσκάφη στο νησί, άλλη μια ένδειξη ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ταχύτατα αφού οι ΗΠΑ κάνουν ενέργειες το τελευταίο διάστημα για να σταματήσει ο ανεφοδιασμός της σε πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τη ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε χθες το βράδυ η Αβάνα, η έλλειψη θα διαρκέσει από τις 10 Φεβρουαρίου μέχρι τις 11 Μαρτίου. Το Σάββατο πάντως κορυφαίοι αξιωματούχοι υποστήριζαν ότι οι αερομεταφορές δεν θα επηρεαστούν από το σχέδιο χορήγησης καυσίμων με δελτίο, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Ιστορικά, η Κούβα βασιζόταν στη Βενεζουέλα για τα καύσιμα αεροσκαφών, όμως από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν οι ΗΠΑ μπλόκαραν τις εξαγωγές από το Καράκας, δεν έχει λάβει καθόλου αργό ή διυλισμένα προϊόντα από την κορυφαία σύμμαχό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι η Κούβα δεν θα παραλάβει άλλο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και απείλησε να επιβάλει δασμούς στις χώρες που προμηθεύουν την Αβάνα.

Τέτοιου είδους ελλείψεις δεν είναι κάτι το πρωτοφανές για την Κούβα και πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη σχεδιάσει πώς θα τις αντιμετωπίσουν. Μια παρόμοια κρίση πέρυσι, καθώς και άλλες πρόσφατα, ανάγκασαν πολλές αεροπορικές εταιρίες να ανεφοδιάζονται σε τρίτες χώρες, όπως στον Παναμά, τις Μπαχάμες, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.

Οι περισσότερες πτήσεις προς την Αβάνα έγιναν κανονικά σήμερα το πρωί, χωρίς καθυστερήσεις. Μια πρωινή πτήση της COPA προς τον Παναμά απογειώθηκε στην ώρα της ενώ αργότερα σήμερα αναμένονται πολλές πτήσεις της American Airlines.

Η πρόεδρος του Μεξικού νωρίτερα χαρακτήρισε «πολύ άδικη» την αμερικανική απειλή για επιβολή δασμών στις χώρες που παραδίδουν πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς το μέτρο αυτό «θα στραγγαλίσει» τον πληθυσμό του νησιού, όπως είπε.

«Δεν μπορούμε να στραγγαλίζουμε έναν λαό μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ άδικο», σχολίασε η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, η κυβέρνηση της οποίας διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ τρόπους για να ανεφοδιάζει την Αβάνα χωρίς να υποστεί συνέπειες εκ μέρους του σημαντικότερου εμπορικού εταίρου της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ