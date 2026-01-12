Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι δεν γίνονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση - Real.gr

Quantcast
Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι δεν γίνονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση

20:30, 12/01/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε σήμερα ότι δεν γίνονται συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτός από επαφές σε τεχνικά ζητήματα στον τομέα του μεταναστευτικού.

Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η Κούβα «είναι πάντα πρόθυμη να διατηρήσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ στην βάση της κυρίαρχης ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και των αρχών του διεθνούς δικαίου».

Ο Κουβανός πρόεδρος προέβη στις δηλώσεις αυτές μετά την χθεσινή δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα πηγαίνει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα και πρότεινε ότι το νησί που διοικείται από κομμουνιστές θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

