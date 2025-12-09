Κούβα: Στους 44 οι νεκροί λόγω επιδημιών – Ανάμεσά τους 29 παιδιά και έφηβοι - Real.gr

Είκοσι εννιά παιδιά και έφηβοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του δάγκειου πυρετού και της νόσου τσικουνγκούνια στην Κούβα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα από τις υγειονομικές αρχές κι αύξησε σε 44 το σύνολο των θανάτων εξαιτίας των δυο ταυτόχρονων επιδημιών τους τελευταίους δυο μήνες.

«Η χώρα έχει καταγράψει συνολικά 44 θανάτους εξαιτίας αρβοϊών», συνόψισε στην κρατική τηλεόραση η υφυπουργός Υγείας Καρίλντα Πένια, αναφερόμενη σε εστία δάγκειου πυρετού, νόσου ενδημικής στη νήσο, και επιδημία τσικουνγκούνια, που κηρύχθηκε πριν από σχεδόν πέντε μήνες.

Η αξιωματούχος διευκρίνισε πως ανάμεσα στους 11 νέους θανάτους στον νέο απολογισμό, οι επτά οφείλονταν στη νόσο τσικουνγκούνια, με έξι θύματα κάτω των 18 ετών, και οι υπόλοιποι τέσσερις οφείλονταν στον δάγκειο πυρετό, με δυο ανήλικους να συμπεριλαμβάνονται στα θύματα.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, η υφυπουργός δημοσιοποιούσε απολογισμό που έκανε λόγο για 33 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων αυτών 21 παιδιών και ανηλίκων, εξαιτίας των δυο ιογενών ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια.

Η επιδημία της τσικουνγκούνια, νόσου με κύρια συμπτώματα τον πολύ υψηλό πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις, εκδηλώθηκε τον Ιούλιο, στην επαρχία Ματάνσας (δυτικά), που γειτονεύει με την Αβάνα. Κατόπιν, μέσα σε μερικούς μήνες, εξαπλώθηκε και στις 15 επαρχίες της νήσου, όπου ταυτόχρονα μαίνεται επιδημία δάγκειου πυρετού.

Στο παρελθόν η Κούβα είχε ήδη αντιμετωπίσει επιδημίες δάγκειου πυρετού. Όμως η τσικουνγκούνια είναι συγκριτικά νέα νόσος για τη χώρα. Έφθασε στη νήσο για πρώτη φορά το 2014, όταν μαινόταν επιδημία σε αρκετές χώρες της περιοχής — πλήττοντας ιδίως τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Την εποχή οι υγειονομικές αρχές κατάφεραν να ελέγξουν γρήγορα εστία μικρού μεγέθους, εντοπισμένη στη Σαντιάγο ντε Κούμπα (ανατολικά).

Αυτή τη φορά όμως, η επιδημία εξαπλώθηκε κι έγινε ανεξέλεγκτη, εξαιτίας της «συσσώρευσης σκουπιδιών» σε δρόμους και του στάσιμου νερού σε δεξαμενές σε σπίτια, οι ένοικοι των οποίων αντιμετωπίζουν με αυτές την περιοδική έλλειψη τρεχούμενου νερού από το δίκτυο ύδρευσης, που πλήττει φέτος ως και τρία εκατομμύρια Κουβανούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έλλειψη συναλλάγματος, εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα της Καραϊβικής τα τελευταία πέντε χρόνια, προκαλεί επίσης προβλήματα σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως σε αυτές της υγείας, καθώς και σε πολιτικές προληπτικού χαρακτήρα, όπως οι ψεκασμοί, λόγω της ανεπάρκειας καυσίμων.