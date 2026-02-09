Κούβα: Το Κρεμλίνο καταδικάζει τις «ασφυξιογόνες μεθόδους» των ΗΠΑ - Real.gr

Το Κρεμλίνο καταδίκασε σήμερα τις «ασφυξιογόνες μεθόδους» των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της Κούβας για έλλειψη κηροζίνης για έναν μήνα λόγω της ενεργειακής κρίσης που οφείλεται στον τερματισμό του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον.

«Η κατάσταση στην Κούβα είναι όντως κρίσιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Οι ασφυξιογόνες μέθοδοι των ΗΠΑ προκαλούν πολλές δυσκολίες για τη χώρα», σημείωσε επίσης ο Πεσκόφ, τονίζοντας ότι η Ρωσία βρίσκεται σε συνομιλίες με τις κουβανικές αρχές για να βρεθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων και για να προσφέρει τη βοήθειά της.

«Βρισκόμαστε σε εντατικές επαφές με τους Κουβανούς φίλους μας μέσω διπλωματικών διαύλων (…) και συζητούμε πιθανές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, τουλάχιστον μια πιθανή βοήθεια» από την πλευρά της Μόσχας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Πεσκόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες για ελλείψεις καυσίμων για τα αεροπλάνα και για το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει τους Ρώσους τουρίστες που θέλουν να αναχωρήσουν από την Κούβα.

Οι κουβανικές αρχές ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν τη χώρα ότι ο ανεφοδιασμός με κηροζίνη θα ανασταλεί για έναν μήνα από σήμερα τα μεσάνυχτα λόγω της ενεργειακής κρίσης, όπως ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, στο AFP αξιωματούχος ευρωπαϊκής εταιρείας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το μέτρο αυτό θα αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις μεγάλων αποστάσεων να κάνουν ενδιάμεση «στάση για τεχνικούς λόγους» κατά τις πτήσεις επιστροφής για να εξασφαλίσουν τον ανεφοδιασμό τους σε κηροζίνη.

Η Κούβα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση μετά τον τερματισμό της προμήθειάς της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση των ΗΠΑ, και τις απειλές της Ουάσινγκτον να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς στις χώρες που της πωλούν πετρέλαιο.

Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή σειρά έκτακτων μέτρων, μεταξύ των οποίων η τετραήμερη εβδομαδιαία εργασία και η πρακτική της τηλεργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες και τις κρατικές επιχειρήσεις, όπως και περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμου.

Αφού σταμάτησε τις παραδόσεις από τη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο στις αρχές του Ιανουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στα τέλη Ιανουαρίου διάταγμα βάσει του οποίου οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν τελωνειακούς δασμούς στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.

Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι το Μεξικό, το οποίο προμηθεύει την Κούβα με πετρέλαιο από το 2023, θα σταματήσει να το κάνει.

Αιτιολογώντας την πολιτική της, η Ουάσινγκτον επικαλέστηκε «εξαιρετική απειλή» που θα συνιστά η Κούβα, η νήσος στην Καραϊβική που απέχει μόνον 150 χιλιόμετρα από την ακτή της Φλόριντα, για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Η Αβάνα από την πλευρά της κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να προκαλέσει «ασφυξία» στην οικονομία της νήσου.