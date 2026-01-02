Κραν Μοντανά: Αγωνία για 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται μετά την τραγωδία στο μπαρ - Real.gr

Μία Ελληνίδα 15 ετών, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

Μια νεαρή Ελληνίδα είναι μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, αναφέρουν πληροφορίες του υπουργείου Εξωτερικών.

Αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Μάλιστα ο αδερφός της, έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την οικογένεια.