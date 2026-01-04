Kραν Μοντανά: H αστυνομία ταυτοποίησε ακόμα 16 θύματα - Εκατοντάδες συγγενείς αγνοουμένων στο σημείο της τραγωδίας - Real.gr

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε άλλους 16 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε πυρκαγιά σε μπαρ, που προκάλεσε το θάνατο 40 ανθρώπων σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ελβετική ιστορία.

Σ’ αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί, ένας 16χρονος με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Δεν έκανε γνωστά ονόματα.

Η αστυνομία έχει πλέον ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά, στη νότια Ελβετία. Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.

Δεκάδες γονείς 15χρoνων παιδιών βρίσκονται μεταξύ του σημείου της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά και του Συντονιστικού Κέντρου υποστήριξης συγγενών αγνοουμένων, αναμένοντας μία τραγική επιβεβαίωση ή μία καλή είδηση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ωστόσο, τα αναπάντητα ερωτήματα πληθαίνουν καθώς η εισαγγελέας του Βαλέ διέταξε ποινική διερεύνηση για τα αίτια της τραγωδίας, έχοντας ήδη ανακοινώσει ότι κατασκευαστική αμέλεια και θέματα πυρασφάλειας είναι στο μικροσκόπιο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

#Breaking

🚨🎇SPARKLERS on champagne bottles sparked a DEADLY resort blaze that left at least 40 dead — Swiss media reports https://t.co/AQ8L3F8PCC #Switzerland #SwissSkiResort #Crans_Montana

📸Deadly fire in the #Le_Constellation bar at the Crans-Montana ski resort in… pic.twitter.com/q7TFtjAC03 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 2, 2026

Ποινική έρευνα κατά των ιδιοκτητών του Constellation



Οι ιδιοκτήτες του μακάβριου πλέον κέντρου Constellation, το ζευγάρι Moretti από την Κορσική, βρίσκεται υπό ποινική έρευνα γιαα ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Οι αρχές εξετάζουν αν τηρήθηκαν οι κανονισμοί πυρασφάλειας, αν τα υλικά του χώρου ήταν πιστοποιημένα, καθώς και αν υπήρχαν επαρκείς έξοδοι διαφυγής και εξοπλισμός πυρόσβεσης.

«O Άρθουρ δεν είναι πια μαζί μας»

Η μητέρα του 16χρονου Arthur Brodard, αναγγέλλει με ανάρτηση τον θάνατό του ευχαριστώντας τους συμπολίτες της που επί τρεις ημέρες μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ελπίδα και την αγωνία της μέχρι να μάθει την τύχη του παιδιού της.

Στη λίστα των ασγνοουμένων παραμένει η Ελληνοελβετή Αλίκη Καλλέργη και τουλάχιστον 10 ακόμη 15χρονοι συνομήλικοί της.

Στο νοσοκομείο παραμένει με εγκαύματα ο Ιταλοελβετός κάτοικος του Κραν Μοντανά, ο «ήρωας» που χωρίς να έχει δικό του παιδί στο φλεγόμενο Constellation έτρεξε για να σώσει τελικά 10 εφήβους με τα ίδια του τα χέρια.