Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ο 55χρονος που έσωσε τουλάχιστον 10 νεαρούς από το φλεγόμενο μπαρ - Αγωνία για τους αγνοούμενους - Real.gr

Στον εφιάλτη της πολύνεκρης πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικό κέντρο του Κραν-Μοντανά, ένας 55χρονος Ελβετοιταλός έγινε ήρωας καθώς έσωσε τουλάχιστον δέκα παιδιά από την πυρκαγιά, παραβιάζοντας μια πόρτα κινδύνου, όταν η έφηβη κόρη του τηλεφώνησε ζητώντας βοήθεια.

Πρόκειται για τον Πάολο Καμπόλο, ο οποίος έσπευσε άμεσα από το σπίτι του στο Κραν-Μοντάνα στο μπαρ Le Constellation, βοηθώντας πανικόβλητους θαμώνες να σωθούν, καθώς το κτίριο γέμισε με φλόγες και καπνό σε δευτερόλεπτα.

Ο Ελβετοϊταλός οικονομικός αναλυτής, που μένει μόλις 50 μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας, δέχθηκε τηλεφώνημα από την απελπισμένη κόρη του τον κάλεσε για να του πει ότι ο φίλος και οι φίλοι της ήταν παγιδευμένοι μέσα στο μπαρ ενώ εκείνη περίμενε να μπει.

Με την κύρια είσοδο μπλοκαρισμένη από ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν, ο Καμπόλο εντόπισε μια πόρτα στο πλάι και την άνοιξε διά της βίας.

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού, ο ηρωικός πατέρας θυμήθηκε την οδυνηρή σκηνή που βρισκόταν πίσω από την πόρτα. «Υπήρχαν πολλά πτώματα παντού τριγύρω. Ζωντανά αλλά καμένα. Κάποια είχαν τις αισθήσεις τους, άλλα όχι». «Ζητούσαν βοήθεια σε διάφορες γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι.»

Οπως είπε έχοντας τη συνδρομή ακόμη ενός άνδρα κατάφερε να ανοίξει την άλλη πόρτα, πίσω από την οποία μπορούσε να δει «χέρια και πρόσωπα», και αρκετοί άνθρωποι ξεχύθηκαν αμέσως έξω.

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν σκέφτηκα τον πόνο, τον καπνό, τον κίνδυνο. Τράβηξα παιδιά έξω με γυμνά χέρια. Το ένα μετά το άλλο. Ήταν ζωντανά αλλά τραυματισμένα, πολλά από αυτά σοβαρά.»

Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται περισσότερο από την τραυματική νύχτα, ο Καμπόλο απάντησε: «Τα βλέμματα. Η απελπισία όσων ξέρουν ότι πεθαίνουν».

Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

Μια νεαρή Ελληνίδα είναι μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες. Εκτοτε αγνοείται.

Δείτε το βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Ο αδελφός της, Ρομέν, συγκλονίζει: “Η Αλίκη έφτασε στο μπαρ κατά τη μία, είχε ξημερώσει Πρωτοχρονιά. Στις δύο παρά είκοσι είδα τη φωτιά, η αστυνομία δεν άφηνε κανέναν να περάσει, προσπάθησα όμως να περάσω αλλά δεν τα κατάφερα. Ελπίζω να τη βρουν”.

“Κανείς δεν έχει νέα για τους συγγενείς του. Εχω μιλήσει με πολύ κόσμο που είχαν τους ανθρώπους τους στο μπαρ, κανείς από αυτούς δεν έχει νέα τους, κανείς δεν έχει επικοινωνία, οι περισσότεροι ήταν νέοι… Είναι μία κατάσταση που με ανησυχεί, γιατί προτεραιότητα των Αρχών, ήταν οι τραυματίες και όχι να ψάξουν τους αγνοούμενους και να τους ταυτοποιήσουν. Και τώρα υπάρχουν πολλοί νεκροί”, είπε ο Ρομέν Καλλέργης.

«Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου…» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

Οικογένειες ψάχνουν απεγνωσμένα τα παιδιά τους, χωρίς καμία απάντηση. Μιλούν με δάκρυα στα μάτια, χωρίς να γνωρίζουν αν οι δικοί τους άνθρωποι είναι ζωντανοί ή νεκροί.

«Αν είστε στο νοσοκομείο και κάποιος αναγνωρίσει τον Άρτουρ Μπρόνταρ, γεννημένο στις 22 Φεβρουαρίου του 2009, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου», ανέφερε η Λετίσια, μητέρα που ψάχνει τον 16χρονο γιο της.

Κάθε λεπτό που περνάει μοιάζει αιώνας για τους συγγενείς των αγνοουμένων στην πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

Η Λετίσια αναζητεί τον 16χρονο, Άρτουρ, ο οποίος βρισκόταν στο μαγαζί που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για δεκάδες νέους.

«Έχουν περάσει πάνω από 30 ώρες που αναζητώ παντού τον γιο μου. Έχω πάει στα νοσοκομεία για να μάθω, τον ψάχνω, δεν θα σταματήσω να τον αναζητώ. Θα συνεχίσω να ψάχνω για να μάθω εάν ο γιος μου είναι ζωντανός ή αν έχει πάει στην «άλλη πλευρά». Δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο βρίσκεται και δεν μπορώ να είμαι στο πλάι του», συνέχισε.

Μαζί με αυτόν, αναζητούνται και οι συμμαθητές του που διασκέδαζαν μαζί του.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του Τζιάνι, του 19χρονου ήρωα του Κραν Μοντανά. Ο Ιταλός φοιτητής μηχανολογίας στη Γενεύη βρισκόταν στο θέρετρο για διακοπές. Βοήθησε να μεταφερθούν οι τραυματίες, φτιάχνοντας αυτοσχέδια φορεία από μεταλλικές βάσεις καναπέδων.

«Ήταν χειρότερο από ταινία τρόμου. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου, άλλους με εκτεταμένα εγκαύματα. Πρόσωπα και μαλλιά είχαν εξαφανιστεί, τα ρούχα είχαν λιώσει πάνω τους. Κάποιες φορές έπρεπε να αφήσουμε ανθρώπους στο έδαφος για να βγάλουμε άλλους που είχαν μείνει μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζιάνι στο L’Essentiel.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι η 22χρονη Έμιλι. Οι κλήσεις του παππού της στο κινητό της έμειναν αναπάντητες.

«Η μικρή μου εγγονή είναι στο κέντρο. Στενοχωρήθηκα όταν έμαθα ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι. Ήταν πολύ σκληρό για έναν παππού, καθώς τα πηγαίναμε πολύ καλά. Είναι πολύ αγχωτικό για τους γονείς, πολύ δύσκολο. Έχω την ελπίδα ότι θα είναι σε κάποιο νοσοκομείο», τονίζει συγγενής αγνοούμενης.

Με εκτεταμένα εγκαύματα στο 30% του σώματός του διακομίστηκε στη Γερμανία ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μετς, Ταϊρίς Ντος Σάντος, όπως αναφέρει το Mega.

Τα θύματα, στην πλειονότητά τους νέοι από 16 έως 26 ετών, που διασκέδαζαν τον ερχομό του νέου έτους.

«Δεν έχω νέα από την καλύτερή μου φίλη, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Είναι συγκλονιστικό. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Η ζωή δεν σταματά, πρέπει να συνεχίσουμε να την απολαμβάνουμε, αλλά είναι ένα χαστούκι, μια πραγματικότητα που σε ταρακουνάει», σημειώνει φίλος αγνοούμενης κοπέλας.

Οι πιο τυχεροί γλίτωσαν. Άλλοι πάλι, την τελευταία στιγμή, επέλεξαν να μην πάνε στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα, η εκκλησία στο Κραν Μοντανά γέμισε από γονείς και εφήβους που προσευχήθηκαν για τις ψυχές των θυμάτων, ενώ ο χώρος έξω από το μπαρ έχει γεμίσει από λουλούδια και κεράκια στη μνήμη τους.