Κραν-Μοντανά: «Παραλείψεις» στους περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας στο κλαμπ παραδέχονται οι τοπικές Αρχές - Real.gr

Η κοινότητα του Κραν-Μοντανά παραδέχθηκε ότι έγιναν «παραλείψεις» στην πραγματοποίηση των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας και πυρκαγιάς στο κλαμπ που καταστράφηκε από την φωτιά την νύκτα της Πρωτοχρονιάς οδηγώντας στον θάνατο 40 ανθρώπους.

«Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025. Λυπούμαστε βαθύτατα γι΄αυτό», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για την «παράλειψη» στη πραγματοποίηση των ελέγχων.