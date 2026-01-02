Κραν Μοντανά: Σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα αίτια της τραγωδίας - Real.gr

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον σαράντα θανάτους και άλλους εκατό τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού όπου βρίσκεται.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν οι σοροί στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν, ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (…) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία — στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά βλέπει το φως της δημοσιότητας, όπου φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ.

Μάλιστα, αρκετός κόσμος είχε εγκλωβιστεί στις σκάλες του μπαρ, στην προσπάθειά τους για να βγουν από το κτίριο, με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Τη σοκαριστική στιγμή που η οροφή του υπογείου παίρνει φωτιά στο μπαρ “Le Constellation” στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας αποτυπώνει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει την τραγωδία.

Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, αφού μια φωτιά ξέσπασε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχους.

Η φωτιά ξέσπασε στη 1.30 το πρωί τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ “Le Constellation” στο θέρετρο σκι της νοτιοδυτικής Ελβετίας, το οποίο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους ήταν δημοφιλές μεταξύ εφήβων και νέων ανθρώπων. Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία αναφέρθηκε αρχικά ως μια έκρηξη, παραμένουν άγνωστα.

Η ελβετική αστυνομία είπε πως «δεκάδες» άνθρωποι θεωρούνται νεκροί με περίπου 100 τραυματίες να έχουν καταμετρηθεί και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για 47 νεκρούς. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό νεκρών.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».

Η οροφή έπιασε φωτιά

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο κερί, ένα βεγγαλικό όπως αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. Το κερί πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Άλλη γυναίκα που κατάφερε να διαφύγει περιέγραψε τον πανικό που ακολούθησε: «Η σκάλα εξόδου από το νυχτερινό κλαμπ ήταν εξαιρετικά στενή. Ο κόσμος έσπρωχνε μαζικά. Προλάβαμε να βγούμε την τελευταία στιγμή».

Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

Το BFM πρόβαλε ένα βίντεο μια έναν σερβιτόρο να μεταφέρει ένα μπουκάλι σαμπάνιας με ένα αναμμένο «σπινθηροβόλο κερί συντριβάνι» στο μπαρ, σε συμφωνία με τις μαρτυρίες, όμως το βίντεο δεν δείχνει να ξεσπά φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Ο 16χρονος Άξελ Κλαβιέ από το Παρίσι, που επέζησε της πυρκαγιάς, περιέγραψε στο Associated Press ότι κρύφτηκε πίσω από ένα τραπέζι, αδυνατώντας να αναπνεύσει, πριν καταφέρει να σπάσει ένα παράθυρο και να διαφύγει.

«Δεν είδα πώς ξεκίνησε η φωτιά, αλλά θυμάμαι τις σερβιτόρες να φέρνουν σαμπάνιες με βεγγαλικά. Μετά επικράτησε απόλυτο χάος», είπε, προσθέτοντας ότι έχασε φίλο του, ενώ «δύο ή τρεις ακόμη αγνοούνται».

Ελληνίδα περιγράφει τις σκηνές χάους στο Κραν Μοντανά

Μια Ελληνίδα επισκέπτρια που βρέθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας λίγο πριν την τραγωδία είπε πως μέσα στο μπαρ βρίσκονταν πιθανότατα 200 άτομα.

«Κάθε χρόνο, υπάρχει ένα event το οποίο οργανώνεται από τον δήμο. Το οποίο είναι ένα πάρτι μεγάλο, με ένα dj set κιόλας με ανθρώπους που παίζουν μουσική. Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να το πω, extreme. Υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων. Κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 ετών θα έλεγα. Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν μία και οκτώ και μετά από τις μία και δέκα, ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορα. Κάποιος πέταξε, την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται. Πέταξε μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση ένα βεγγαλικό», περιέγραψε η Κέλλυ Διόλατζη στο STAR.

«Το συγκεκριμένο μαγαζί στο οποίο έγινε η έκρηξη, πιθανώς να είχε 200 άτομα μέσα. Ήταν, να το πω έτσι, ένα μπαρ τοπικό το οποίο ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μια νούμερο ένα επιλογή μετά από το κεντρικό event, να πάνε εκεί πέρα τα παιδιά», ανέφερε.

«Αφότου είδαμε αυτή την κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά σκέφτηκα μέσα μου “εντάξει τώρα, αυτοί παραείναι μεθυσμένοι”. Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά. Τα πάντα», είπε.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

«Γνωρίζω κάποια που ενδεχομένως βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων και δεν μπορώ να τη βρω. Ανησυχώ πολύ», δήλωσε η κάτοικος της πόλης Καρίνε Σπρενγκ. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν τη γυναίκα για να δω εάν είναι ζωντανή».

Το σκηνικό που καταγράφηκε το πρωί, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων, ορισμένοι κλαίγοντας και άλλοι κρατώντας λουλούδια, ήρθε σε αντίθεση με τις σκηνές πανικού και σύγχυσης που αντίκρισαν οι διασώστες μόλις σήμανε ο συναγερμός.