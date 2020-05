Κρατούμενοι στο Λος Άντζελες προσπαθούν να μολυνθούν εσκεμμένα από κορωνοϊό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ο σερίφης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε εικόνες από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που βιντεοσκοπήθηκαν στα μέσα Απριλίου σε δύο πτέρυγες της φυλακής Castaic, περίπου 60 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες.

Σε ένα βίντεο εμφανίζονται κρατούμενοι να πίνουν ζεστό νερό και στη συνέχεια να πηγαίνουν στο ιατρείο της φυλακής, “προσπαθώντας τεχνητά να ανεβάσουν τη θερμοκρασία τους και να υποκριθούν ότι έχουν ένα από τα συμπτώματα” της covid-19, εξήγησε ο σερίφης.

Σε άλλο βίντεο κρατούμενοι χρησιμοποιούσαν το ίδιο ποτήρι για να πιουν και την ίδια μάσκα.

Σύμφωνα με έρευνα που ξεκίνησε και με τον Βιλανουέβα, 21 κρατούμενοι βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό μόνο αυτές τις πτέρυγες, μία εβδομάδα αφού βιντεοσκοπήθηκαν οι εικόνες αυτές.

“Είναι λυπηρό ότι κάποιοι προσπαθούν εσκεμμένα να μολυνθούν από την covid-19”, εκτίμησε ο σερίφης, υπογραμμίζοντας ότι περισσότεροι από 4.500 κρατούμενοι (το 40% του πληθυσμού των φυλακών στην κομητεία) βρίσκονται σε καραντίνα. Συνολικά 357 έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό μέχρι τώρα και 117 έχουν αναρρώσει.

Περισσότεροι από 5.000 κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι από τις φυλακές της κομητείας, προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός σε αυτές, με τον αριθμό τους να μειώνεται σε 11.700 από 17.000.

“Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εμποδίσουμε την εξάπλωση της covid-19 στο σωφρονιστικό μας σύστημα”, διαβεβαίωσε ο Βιλανουέβα.

Ωστόσο η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων JusticeLA επέκρινε τις συνθήκες υγιεινής στις τοπικές φυλακές. Τον προηγούμενο μήνα προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της αστυνομίας της κομητείας του Λος Άντζελες ζητώντας την απελευθέρωση των πιο ευάλωτων κρατούμενων.

“Παρά τις δηλώσεις του σερίφη, αυτό που μαθαίνω από τους κρατούμενους είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά σαπούνια ή ζεστό νερό και ότι οι αστυνομικοί κοροϊδεύουν τους φυλακισμένους βήχοντας μπροστά τους και λέγοντάς τους θα πεθάνουν από την covid-19”, κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της η Πατρίς Κάλορς, συνιδρύτρια του κινήματος Blacl Lives Matter που συμμετείχε στην προσφυγή της Justice LA.

"It's sad": Inmates at a Los Angeles County jail intentionally tried to infect themselves with COVID-19 by sharing water and a mask, and within two weeks 30 prisoners tested positive, sheriff says. https://t.co/oiW3sfvtjMpic.twitter.com/neyCSY8nzi