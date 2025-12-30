Κρεμλίνο: Η ρωσική θέση σκληραίνει μετά την ουκρανική επίθεση με drone - Ο στρατός γνωρίζει πώς και πότε να απαντήσει - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «ακόμα μια σειρά ψεμάτων» με στόχο να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις σε βάρος της Ουκρανίας και την παράταση του πολέμου.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε τη διάψευση της επίθεσης από την πλευρά της Ουκρανίας – και δήλωσε ότι πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης πηγαίνουν με τα νερά του Κιέβου.
«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει στόχο την κατάρρευση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Η διπλωματική συνέπεια θα είναι να σκληρύνει η διαπραγματευτική θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
Ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο ίδιος, γνωρίζει πώς και πότε να απαντήσει.
«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αψηφήσει αυτό και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, που πηγαίνουν με τα νερά του καθεστώτος του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν την ιδέα ότι αυτό δεν συνέβη», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Είναι ένας απολύτως παράλογος ισχυρισμός»
Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δηλώσει πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της επίθεσης, λέγοντας ότι υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να γίνονται δημοσίως γνωστές.
Ερωτηθείς εάν η Ρωσία έχει υλικά αποδεικτικά στοιχεία για την επίθεση με drone, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα drones αλλά ότι το ερώτημα περί θραυσμάτων αφορά το υπουργείο Άμυνας.