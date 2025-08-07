Κρεμλίνο: Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ θα διεξαχθεί τις προσεχείς ημέρες - Real.gr

«Αρχίζουμε τώρα ειδικές προετοιμασίες από κοινού με τους αμερικανούς εταίρους», δήλωσε σύμβουλος του Κρεμλίνου. Διαβουλεύσεις Ζελένσκι με ευρωπαίους συμμάχους του

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

«Με πρόταση της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε συμφωνία επί της αρχής για την διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μία συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρχίζουμε τώρα ειδικές προετοιμασίες από κοινού με τους αμερικανούς εταίρους», δήλωσε ο Ουσακόφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης κορυφής ούτε απάντησε στην αμερικανική πρόταση για την διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης κορυφής ανάμεσα στους Πούτιν, Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντήσει τον Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα πριν από την πραγματοποίηση της τριμερούς συνάντησης.

Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και οι επιτελείς ασχολούνται ήδη με τις προετοιμασίες, δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ρωσική άνω βουλή) σήμερα, μία ημέρα μετά την συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο.

Ο Γουίτκοφ κέρδισε την συμπάθεια στην Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και την ρεαλιστική του θέση, πρόσθεσε ο ρώσος αξιωματούχος.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε σήμερα ότι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του θα αποτελούσε «ξεκάθαρη προτεραιότητα».

«Στην Ουκρανία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η αναζήτηση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» και μπορεί «να καταλήξει σε πραγματικά βιώσιμη ειρήνη», επέμεινε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε χθες μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες έλαβαν επίσης μέρος στην συνομιλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας με θέμα ενδεχόμενη εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πιεσθεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters