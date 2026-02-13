Quantcast
Κρεμλίνο: Νέες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διεξαχθούν «την ερχόμενη εβδομάδα» - Real.gr
13:30, 13/02/2026
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο νέος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όμως δεν επιβεβαίωσε τον τόπο διεξαγωγής του.

«Υπάρχει συμφωνία για να πραγματοποιηθεί, πράγματι, την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε για τον τόπο και τις ημερομηνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα έχουν πει στο Ρόιτερς ότι αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν μια τριήμερη συνάντηση τη Δευτέρα στο Μαϊάμι.

Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών είχαν διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε πως η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συζητούν για διμερή εμπορική και οικονομική συνεργασία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα ελπίζει ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί, αλλά δήλωσε πως είναι απίθανο τέτοιες συνομιλίες να προχωρήσουν πέραν της συζήτησης πριν από τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανίας.

Εξάλλου το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει την κατηγορία της Ουκρανίας ότι η Ρωσία έπληξε το ουκρανικό τμήμα του σοβιετικής κατασκευής πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα και σταμάτησε τις ροές προς την ανατολική Ευρώπη.

«Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ και παρέπεμψε μια ερώτηση για το θέμα στο ρωσικό υπουργείο Ενέργειας.

