Κρεμλίνο: Ο Λαβρόφ εργάζεται ενεργά ως υπουργός Εξωτερικών, παρά τις φήμες περί του αντιθέτου - Real.gr

Ο Σεργκέι Λαβρόφ εργάζεται ενεργά ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο και πρότεινε ο κόσμος να αγνοεί τις εικασίες των δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο υπουργός πιθανόν να έχει πέσει στη δυσμένεια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο 75χρονος Λαβρόφ, ένας βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής γνωστός για το στιβαρό διαπραγματευτικό του ύφος, απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα στην οποία κανονικά θα παρευρισκόταν, ενώ ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλον για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική αργότερα μέσα στο μήνα, ένας ρόλος τον οποίο στο παρελθόν κατείχε ο Λαβρόφ.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει στη δυσμένεια του Πούτιν αφότου “πάγωσαν” οι προσπάθειες να διοργανωθεί σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.