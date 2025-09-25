Κρεμλίνο: Ο Τραμπ παρά την αλλαγή στη ρητορική του, παραμένει ταγμένος στην επιδίωξη για ειρήνη στην Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
Κρεμλίνο: Ο Τραμπ παρά την αλλαγή στη ρητορική του, παραμένει ταγμένος στην επιδίωξη για ειρήνη στην Ουκρανία

13:30, 25/09/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί τη δέσμευσή του να εργαστεί προς την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, μετά την απότομη μεταβολή της ρητορικής του Αμερικανού ηγέτη υπέρ του Κιέβου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ύστερα από συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως εκτιμά ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη του που έχει κατακτήσει η Ρωσία –που ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της χώρας–και ότι θα πρέπει να ενεργήσει τώρα, με τη Μόσχα να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ αρχίζει να χάνει την υπομονή του με τη Ρωσία επειδή «δεν βάζουν αρκετά στο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου».

«Εάν οι Ρώσοι αρνηθούν να διαπραγματευτούν καλοπροαίρετα, νομίζω ότι θα είναι πολύ, πολύ κακό για τη χώρα τους. Αυτό είναι που ξεκαθάρισε ο πρόεδρος. Δεν είναι αλλαγή στάσης. Είναι αναγνώριση της πραγματικότητας επί του πεδίου», δήλωσε ο Βανς.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Βανς και ερωτηθείς εάν η Ρωσία τη θεωρεί αντιφατική ως προς τη δεδηλωμένη πρόθεση της Ουάσινγκτον να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε:

«Όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε διαφορετική ρητορική από την Ουάσινγκτον. Για την ώρα, θεωρούμε ότι η Ουάσιγνκτον διατηρεί την πολιτική βούληση, και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί την πολιτική βούληση, να συνεχίσει τις προσπάθειες προς μια ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία».

«Στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και η Ρωσία παραμένει ανοικτή στο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters 

