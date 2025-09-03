Κρεμλίνο: Οι απόψεις του Μερτς για τις συνομιλίες για την Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν - Real.gr

Quantcast
Κρεμλίνο: Οι απόψεις του Μερτς για τις συνομιλίες για την Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν

14:15, 03/09/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι απόψεις του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς όσον αφορά τις συνομιλίες για την ειρήνευση στην Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν, επειδή ο καγκελάριος διατύπωσε μια σειρά «δυσμενών» σχολίων για τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μερτς δήλωσε χθες, Τρίτη, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Sat.1 ότι ο Πούτιν είναι «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια για τέτοια άτομα.

Η Ρωσία αρνείται πως οι δυνάμεις της έχουν διαπράξει οποιαδήποτε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία ή ότι ο Πούτιν έχει δώσει οποιεσδήποτε διαταγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου.

Ερωτηθείς στη διάρκεια ταξιδιού στην Κίνα σχετικά με πρόταση του Μερτς να είναι η Γενεύη ο τόπος που θα φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Μερτς μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του.

