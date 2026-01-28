Κρεμλίνο: Οποιαδήποτε συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα - Real.gr

Ο Ουσακόφ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει μία τέτοια συνάντηση και ότι εάν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να έρθει στη Μόσχα και η προσωπική του ασφάλεια θα είναι εγγυημένη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία κάνει την πρόταση για μια συνάντηση των δύο ηγετών στην Μόσχα, πρόταση που ο Ζελέσνκι απέρριψε πέρυσι, προτείνοντας να έρθει ο Πούτιν στο Κίεβο.
Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε το Σάββατο στον ιστότοπο Axios, ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συνάντηση μετά την μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters