Κρεμλίνο: Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία - Real.gr

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με την παρούσα αμερικανική ομάδα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλίες πέντε ωρών με δύο Αμερικανούς απεσταλμένους την Τρίτη το βράδυ, κατά τις οποίες το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αποδέχθηκε ορισμένα στοιχεία, αλλά όχι κάποια άλλα, ενός αμερικανικού ειρηνευτικού προσχεδίου.

Ο Πούτιν στη συνέχεια επανέλαβε την αξίωση της Ρωσίας για πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς της Ουκρανίας, λέγοντας ότι η Μόσχα θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής αυτής δια της βίας αν δεν αποσυρθούν από εκεί τα ουκρανικά στρατεύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι προσπάθειες του οποίου να βάλει τέλος στον πόλεμο δεν έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει καρπούς, δήλωσε ότι η συνάντηση αυτήν την εβδομάδα ήταν «αρκετά καλή», αλλά ότι η περαιτέρω πορεία παραμένει για την ώρα ασαφής.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος μετείχε στις συνομιλίες της Τρίτης, δήλωσε σήμερα στο ειδησεογραφικό μέσο Zvezda: «Σημειώνουμε, κατά την άποψή μου, πρόοδο στις βασικές διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή του προέδρου μας. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτήν την αμερικανική ομάδα».

Το Κρεμλίνο περιμένει «την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας» στις συνομιλίες της Τρίτης, σημείωσε επίσης ο Ουσακόφ, σύμφωνα με δηλώσεις του, τις οποίες επικαλέστηκε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ουκρανία θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός και κατηγορεί τον Πούτιν ότι προσποιείται πως ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ συνεχίζει τον πόλεμο. Ταυτοχρόνως το Κίεβο φοβάται ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα μπορούσαν να κλείσουν μια συμφωνία που θα το υποχρέωνε να αποδεχθεί δυσμενείς όρους και να το αφήσει ευάλωτο σε μια νέα επίθεση από τη Ρωσία στο μέλλον, όπως επισημαίνει το Reuters.

Η Ουκρανία θέλει «πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό» με τη Ρωσία, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα χθες, Πέμπτη.

Η Ρωσία δηλώνει ότι προτίθεται σοβαρά να επιδιώξει να μπει τέλος στον πόλεμο, αλλά σημειώνει ότι θα επιτύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα αν δεν μπορέσει να τους επιτύχει μέσω της διπλωματίας.