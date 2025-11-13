Quantcast
Κρεμλίνο: Το Κίεβο θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Μόσχα «αργά ή γρήγορα»
Κρεμλίνο: Το Κίεβο θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Μόσχα «αργά ή γρήγορα»

12:26, 13/11/2025
Κρεμλίνο: Το Κίεβο θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Μόσχα «αργά ή γρήγορα»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία «αργά ή γρήγορα» και ότι η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου επιδεινώνεται κάθε μέρα.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι μη αποδεκτοί και ισοδυναμούν με το να του ζητά να παραδοθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση και ότι επιθυμεί ειρήνη. Αλλά απουσία μίας τέτοιας ευκαιρίας, ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει θα πολεμά για να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα μελλοντικών γενεών.

