Quantcast
Κρεμλίνο: Υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Ελπίζει ότι θα φέρει την ειρήνη - Real.gr
real player

Κρεμλίνο: Υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ελπίζει ότι θα φέρει την ειρήνη

15:30, 30/09/2025
Κρεμλίνο: Υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ελπίζει ότι θα φέρει την ειρήνη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι ελπίζει πως αυτή η πρόταση θα βάλει τέλος στη σύγκρουση που πυροδοτήθηκε από την επίθεση που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς κατά του Ισραήλ.

«Το Κρεμλίνο υποστηρίζει πάντα και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ που αποσκοπούν στο να δοθεί τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ευχόμαστε αυτό το σχέδιο να εφαρμοστεί και να συμβάλει στο να οδηγηθούν σε μια ειρηνική έκβαση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί που ζουν στις περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ στην Ουκρανία, οι οποίοι θέλουν «να συνδέσουν τη μοίρα τους με τη Ρωσία», αλλά φοβούνται να το πουν ανοιχτά.

Ο Πεσκόφ απαντούσε σε υποθετική ερώτηση σχετικά με το τι θα συνέβαινε αν επιτρεπόταν στον κόσμο σε αυτές τις περιφέρειες να ψηφίσει για το αν θα γίνουν μέρος της Ρωσίας.

Η Μόσχα ανακοίνωσε το 2022 ότι τέσσερις άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας αποτελούν πλέον μέρος της ρωσικής επικράτειας, μετά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων εκεί που καταγγέλθηκαν από το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του ως παράνομα και εξαναγκαστικά.

Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα αν επεδίωκε τον διάλογο με τη Ρωσία για ζητήματα ασφαλείας παρά να προσπαθεί να υψώσει ένα «τείχος κατά των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone)» που διχάζει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved