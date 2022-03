Κρεμλίνο: Δυνατός ένας «συμβιβασμός» για ουδετερότητα της Ουκρανίας σύμφωνα με το σουηδικό ή το αυστριακό μοντέλο - Τι απαντά το Κίεβο

Ο Πεσκόφ σχολίαζε επισημάνσεις του επικεφαλής των ρώσων διαπραγματευτών Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση: «Η Ουκρανία προσφέρει μια αυστριακή ή σουηδική εκδοχή ενός ουδέτερου αποστρατιωτικοποιημένου κράτους, που να είναι ταυτόχρονα όμως ένα κράτος με το δικό του στρατό και το δικό του πολεμικό ναυτικό».

Η Ουκρανία απαιτεί «πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας» απέναντι στην Ρωσία, απορρίπτοντας παράλληλα την ιδέα της εφαρμογής ενός «αυστριακού ή σουηδικού» μοντέλου «ουδετερότητας», ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

«Η Ουκρανία βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε κατάσταση απευθείας πολέμου με την Ρωσία. Κατά συνέπεια, το μοντέλο δεν μπορεί παρά να είναι "ουκρανικό"», δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, ένας εκ των ουκρανών διαπραγματευτών, σε σχόλια που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία.

Διευκρινίζει δε ότι απαιτούνται «πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας» απέναντι στην Ρωσία, στο πλαίσιο των οποίων οι συμβαλλόμενοι θα δεσμεύονται να επέμβουν στο πλευρό της Ουκρανίας σε περίπτωση επίθεσης.

H Ρωσία δεν βλέπει κάποια ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να λύσουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι ΗΠΑ έχουν έναν αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό της θέσης των ουκρανικών αρχών, αλλά "σήμερα δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης", δήλωσε ο Λαβρόφ στο τηλεοπτικό δίκτυο RBC.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν είναι εύκολες, αλλά υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβασμού και η ουδετερότητα για την Ουκρανία εξετάζεται σοβαρά, δήλωσε επίσης ο Λαβρόφ.

"Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους", είπε ο ίδιος. "Ωστόσο υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβασμού. Το ουδέτερο καθεστώς συζητείαι σοβαρά τώρα μαζί, φυσικά, με εγγυήσεις ασφαλείας", είπε ο Λαβρόφ.

Η Ουκρανία έχει επίσης προβεί με επιφυλακτικό τρόπο σε θετικές ανακοινώσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Λέει ότι προτίθεται να διαπραγματευτεί μέχρι τέλους τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραδοθεί ούτε θα δεχτεί ρωσικά τελεσίγραφα.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται η ασφάλεια των πολιτών στην ανατολική Ουκρανία, η αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και τα δικαιώματα των ρωσόφωνων της Ουκρανίας.

