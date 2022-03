Κρεμλίνο για Μπάιντεν: «Προσωπικές προσβολές» στον Πούτιν - Είναι εκνευρισμένος και ξεχνά

«Με δεδομένο τον εκνευρισμό του Μπάιντεν, την κούρασή του και το γεγονός ότι μερικές φορές ξεχνά, γεγονός που τον οδηγεί να κάνει επιθετικές δηλώσεις, δεν θα κάνουμε σκληρές εκτιμήσεις ώστε να μην προκαλέσουμε περισσότερη επιθετικότητα», πρόσθεσε.

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα δεχτεί ποτέ έναν κόσμο όπου θα κυριαρχούν οι ΗΠΑ

Παράλληλα ο ίδιος διέψευσε το δημοσίευμα της BILD σύμφωνα με το οποίο το αεροπλάνο που τον μετέφερε στην Κίνα γυρίσε πίσω στη Ρωσία στα μισά της διαδρομής.

Ο στόχος μας είναι να απομακρύνουμε κάθε απειλή προς τη Ρωσία από το ουκρανικό έδαφος, είπε ο Λαβρόφ αναφερόμενος στην ρωσική εισβολή.

«Τώρα έχετε την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία... να στέκονται μαζί ενάντια σε έναν δολοφόνο δικτάτορα, έναν σκέτο κακούργο που διεξάγει έναν ανήθικο πόλεμο κατά του λαού της Ουκρανίας... Η Ιρλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται από κοινού. Για πρώτη φορά, τώρα, είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ιρλανδία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τώρα».

