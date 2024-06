Κρεμλίνο: Ο Ρούτε είναι απίθανο να αλλάξει τη στάση της Ατλαντικής συμμαχίας

Εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε το διορισμό του Ρούτε κάνοντας λόγο για έναν «ισχυρό ηγέτη που σέβεται τις αρχές».

«Ξέρω ότι ο Μαρκ Ρούτε είναι ένας ισχυρός ηγέτης που σέβεται τις αρχές, ο οποίος επέδειξε επανειλημμένα αποφασιστικότητα και όραμα στη διάρκεια των τελευταίων ετών», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας μέσω της X.

Congratulations to @MinPres Mark Rutte on the Allies’ decision to appoint him as the next Secretary General of NATO.

When Mr. Rutte takes over this post from @JensStoltenberg in October, we anticipate that our joint work to ensure the protection of people and freedom throughout…