Κριμαία: Ρώσοι τουρίστες στην παραλία με φόντο... εκρήξεις και ελικόπτερα - ΒΙΝΤΕΟ

Χαρακτηριστικό είναι βίντεο του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας που ενημερώνει τους Ρώσους παραθεριστές στην Κριμαία ότι φέτος... έκαναν μεγάλο λάθος.

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.

Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

??Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR