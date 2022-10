Kριμαία: «Υβριδικός πόλεμος σε εξέλιξη»: Φόβοι για την επόμενη κίνηση του Πούτιν - Βίντεο

Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με την έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού στη γέφυρα των Στενών του Κέρτς. Κάποια από αυτά κάνουν λόγο για μια ειδική επιχείρηση του ουκρανικού στρατού, ενώ άλλα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ενέργειες ανταρτών της Κριμαίας ή ακόμα και για επίθεση αυτοκτονίας.

A giant explosion ripped across the Crimean Bridge, a strategic link between mainland Russia and Crimea, in what appeared to be a stunning blow early Saturday morning to a symbol of President Vladimir Putin’s ambitions to control Ukraine. https://t.co/F0BVgbcLfO

Το Κίεβο δεν ανέλαβε την ευθύνη για τη ζημιά στη γέφυρα, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι γιόρτασαν την έκρηξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφερόμενο σε ένα ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε από το Κίεβο το καλοκαίρι, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έγραψε στο Twitter: «Το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων Moskva και η γέφυρα Κερτς - δύο διαβόητα σύμβολα της ρωσικής ισχύος στην ουκρανική Κριμαία - έχουν καταρρεύσει. Τι ακολουθεί στη σειρά, ρουσκί;».

Κίεβο: «Ρωσικός δάκτυλος» πίσω από την έκρηξη

«Στη Ρωσία θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαντήσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ. Η ουκρανική προεδρία υπονόησε ότι η έκρηξη από την οποία καταστράφηκε εν μέρει η γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο αυτή με τη Ρωσία, ήταν το αποτέλεσμα μιας «εσωτερικής» διαμάχης στους κύκλους της εξουσίας στη Μόσχα, διαβεβαιώνοντας ότι από πίσω κρύβεται «ρωσικός δάκτυλος».

«Σημειώνουμε ότι το φορτηγό που εξερράγη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μπήκε στην γέφυρα από τη ρωσική πλευρά. Επομένως, στη Ρωσία θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαντήσεις (…) όλα αυτά υποδηλώνουν σαφέστατα ένα ρωσικό ίχνος», ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Στο μεταξύ, στη γέφυρα ξεκίνησαν και πάλι τα δρομολόγια των τρένων που είχαν διακοπεί λόγω της έκρηξης, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαχειρίστρια εταιρεία Grand Service Express. Δύο τρένα αναχώρησαν ήδη από την Κριμαία με προορισμό τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. «Τα τρένα θα περάσουν από τη γέφυρα της Κριμαίας» ανέφερε η εταιρεία στο Telegram.

Ο οδηγός του φορτηγού που εξερράγη στη γέφυρα της Κριμαίας - Τρεις νεκροί

Τρεις νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός σε ανθρώπινες απώλειες λόγω της έκρηξης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νεκροί είναι ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, και δύο επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου.

Το ουκρανικό μέσο Tpyxa αναφέρει ότι ο το όνομα του οδηγού είναι Μαχίρ Γιουσούμποφ.

And here is a photo of the driver who was reportedly behind the wheel of the exploded truck on the Crimean bridge pic.twitter.com/mT0dsGzFqd

K. Φίλης: «Υβριδικός πόλεμος σε εξέλιξη»

Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής και αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, υπογράμμισε ότι τα δημοψηφίσματα προσάρτησης που προηγήθηκαν, αποδείχτηκαν φιάσκο, ενώ τόνισε ότι η Ουκρανία έχει καταφέρει σημαντικές στρατιωτικές νίκες τις τελευταίες μέρες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ένας «υβριδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη», σημειώνοντας πως υπάρχει έντονος προβληματισμός των Ρώσων για την προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων. «Άλλο Κριμαία, άλλο Ντονμπάς» είπε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Φίλης, κάνοντας λόγο για «νομιμοποητικό μανδύα» όσον αφορά τις επιθέσεις.

Επιπλέον, ο καθηγητής εξέφρασε την άποψη ότι είναι δεδομένο πως ο Πούτιν θα απαντήσει και για λόγους γοήτρου. «Το ερώτημα δεν είναι εάν θα απαντήσει, αλλά πότε, πού και με ποιον τρόπο» κατέληξε ο κ. Φίλης.

Πώς επηρεάζεται η στρατηγική της Ρωσίας

Ο ρωσικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει τη γέφυρα εκτενώς για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών του στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια και δεν είναι σαφές πώς η έκρηξη θα επηρεάσει τις αλυσίδες εφοδιασμού του. Το Κίεβο συνεχίζει με επιτυχία την εκστρατεία του για την ανακατάληψη τμημάτων της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας που κατέλαβε η Ρωσία τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, σημειώνει το CNN.

Ο ουκρανικός στρατός έχει ανακαταλάβει 2.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην περιοχή της Χερσώνας στα νότια της χώρας «από την αρχή του πολέμου πλήρους κλίμακας», δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλεί ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται το φορτηγό το οποίο κουβαλούσε τα εκρηκτικά να περνάει τον έλεγχο των αρχών ασφαλείας. Όπως φαίνεται από το βίντεο, οι υπεύθυνοι έλεγξαν την καρότσα, ωστόσο δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο. Λίγες στιγμές αργότερα, το φορτηγό ανατινάχθηκε εν κινήσει προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.

They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ