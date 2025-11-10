Quantcast
Κρις Ράιτ στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα «μαγνήτης» για επενδύσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Κρις Ράιτ στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα «μαγνήτης» για επενδύσεις – ΒΙΝΤΕΟ

20:41, 10/11/2025
Κρις Ράιτ στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα «μαγνήτης» για επενδύσεις – ΒΙΝΤΕΟ

O Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, μίλησε στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου και αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες για επενδύσεις, που παρουσιάζονται μετά τις δύο πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, με επίκεντρο την χώρα μας.

Ο κ. Ράιτ, αρχικά ανέφερε ότι, «η Ελλάδα είναι ήδη τεράστια στην μετακίνηση, περίπου του ενός τρίτου, του παγκόσμιου LNG. Έτσι, ένας μεγάλος μεταφορέας ακτοπλοϊκά ήδη, τώρα με αναπτυσσόμενα τερματικά εδώ, για να καταλήγει το LNG των ΗΠΑ. Μπορεί να διανέμει στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε πολλά διαφορετικά έθνη. Νομίζω ότι θα δείτε επίσης ότι θα οδηγήσει στη μείωση των τιμών ενέργειας της Ελλάδας».

Στην ερώτηση της Μαρίας Σαράφογλου, «η τιμή του LNG, συχνά τριπλασιάζεται μέχρι τη στιγμή που καταλήγει στις ευρωπαϊκές αγορές. Σχεδιάζετε μέτρα για να το αλλάξτε αυτό;», ο κ. Ράιτι απάντησε, «είναι ακριβό να κινείσαι σε μικρές ποσότητες, αλλά αν χτίσετε μεγαλύτερους αγωγούς και έχετε τακτικά δρομολόγια πλοίων και το μετακινήσετε σε μεγαλύτερες ποσότητες, αυτά θα επιτρέψουν να μειωθεί το κόστος. Η υπογραφή αυτή της πρώτης μακροπρόθεσμης σύμβασης ελληνικής εταιρείας με την εταιρεία των ΗΠΑ σήμερα, αυτή είναι η αρχή της διαδρομής προς την μείωση του κόστους του φυσικού αερίου».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Μαρίας Σαράφογλου, σχετικά με το κόστος του LNG για την Ελλάδα και την προοπτική μείωσης των τιμών, ο κ. Ράιτ ανέφερε, «Αν επεκτείνετε το μέγεθος του τερματικού, χτίζετε αποθήκη ενέργειας, όλα όσα αναφέρατε, υπάρχουν τρόποι για να οδηγήσουν τις τιμές παρακάτω. Νομίζω ότι θα δείτε ενδιαφερόμενα μέρη από αμερικανικές επιχειρήσεις για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, στη Μαρία Σαράφογλου, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Η συμμορία των ρασοφόρων, η χλιδάτη ζωή και... τα συνθηματικά

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Η συμμορία των ρασοφόρων, η χλιδάτη ζωή και... τα συνθηματικά

22:03 10/11
Ποια καλλυντικά θα βρούμε στην τσάντα ενός πασίγνωστου it-girl; – Κάντε τη λίστα σας γιατί αυτά σίγουρα θα τα λατρέψετε

Ποια καλλυντικά θα βρούμε στην τσάντα ενός πασίγνωστου it-girl; – Κάντε τη λίστα σας γιατί αυτά σίγουρα θα τα λατρέψετε

22:00 10/11
Αεροπλάνο που μετέφερε βοήθεια για τους τυφώνες στην Τζαμάικα συνετρίβη σε γειτονιά της Φλόριντα - ΒΙΝΤΕΟ

Αεροπλάνο που μετέφερε βοήθεια για τους τυφώνες στην Τζαμάικα συνετρίβη σε γειτονιά της Φλόριντα - ΒΙΝΤΕΟ

21:54 10/11
Λίβανος: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ - Δηλώνει ότι έχει σκοτώσει 15 μέλη της από τις αρχές Νοεμβρίου

Λίβανος: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ - Δηλώνει ότι έχει σκοτώσει 15 μέλη της από τις αρχές Νοεμβρίου

21:45 10/11
Βοιωτία: Νέα στοιχεία για το έγκλημα στα Σκούρτα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Βοιωτία: Νέα στοιχεία για το έγκλημα στα Σκούρτα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

21:38 10/11
Επίσημο, η Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

Επίσημο, η Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

21:30 10/11
Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ - Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ - Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

21:17 10/11
Τραμπ: θα παρακρατήσει τους μισθούς από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους εν μέσω shutdown

Τραμπ: θα παρακρατήσει τους μισθούς από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους εν μέσω shutdown

21:15 10/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved