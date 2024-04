Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τη Μέση Ανατολή – Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ισραήλ, τα πιθανά σενάρια

Ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε: «Η Χαμάς και το Ιράν θέλουν να πυροδοτήσουν τη Μέση Ανατολή και να κλιμακώσουν», προσθέτοντας ότι οι IDF παραμένουν «σε υψηλή επιφυλακή».

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πάντως ότι η αναμενόμενη απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν θα είναι εντός των επόμενων 48 ωρών. Επιπλέον, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ κατέστησε σαφές στην Αμερική ότι δεν επιδιώκει μια μεγάλη κλιμάκωση με το Ιράν. Το Politico επικαλέστηκε επίσης έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που είπε ότι θα υπάρξει απάντηση στο Ιράν που δεν θα οδηγήσει σε συνολικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρία είναι τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας:

Από πλευράς του το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε επερχόμενη ισραηλινή ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με δεκαπλάσια σοβαρότητα».

Διεθνείς αντιδράσεις

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή για να συζητήσει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς καμία ενέργεια από το συμβούλιο. «Τώρα είναι η ώρα για εκτόνωση και αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. «Τώρα είναι η ώρα για μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Οι ηγέτες της G7 καταδίκασαν απερίφραστα και με τον πιο έντονο τρόπο “την άμεση και πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ”. “Με τις ενέργειές του, το Ιράν έκανε περαιτέρω βήματα προς την αποσταθεροποίηση της περιοχής και κινδυνεύει να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή κλιμάκωση. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε αυτό το πνεύμα, απαιτούμε από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε περαιτέρω μέτρα τώρα και ως απάντηση σε περαιτέρω αποσταθεροποιητικές πρωτοβουλίες” τόνισαν.

Σαφές μήνυμα για αποφυγή περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης στέλνουν οι Βρυξέλλες μετά τις ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ. Όπως έγινε γνωστό ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, συγκαλεί την ερχόμενη Τρίτη, 16 Απριλίου, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών εξωτερικών της ΕΕ.

Τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης προσπαθεί να αποτρέψει με κάθε τρόπο ο Τζο Μπάιντεν ο οποίος θεωρεί ότι μια ισραηλινή απάντηση μπορεί να πυροδοτήσει αλυσιδωτές και απρόβλεπτες εξελίξεις. Αυτό προσπάθησε να εξηγήσει εχθές στον Νετανιάχου επισημαίνοντας ότι από τα έως τώρα δεδομένα το Ισραήλ έχει βγει ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο, εντυπώσεων, όσο και ουσίας αλλά κυρίως σε επίπεδο συμμαχιών.

«Ο πρόεδρος υπήρξε σαφής: δεν θέλουμε κλιμάκωση. Δεν θέλουμε έναν διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν. Θεωρώ ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι σημαντικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι στο NBC.

Οι Αμερικανοί, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση αντιποίνων από το Ισραήλ, επιχειρούν να μην υπάρξει συνέχεια για να μην ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου στην περιοχή. Άλλωστε, έχουν ισχυρά επιχειρήματα. Απέδειξαν εμπράκτως ότι η «σιδηρά συμμαχία» τους με το Ισραήλ είναι ατράνταχτη, όπως και των υπόλοιπων συμμάχων που βοήθησαν την αεράμυνα της χώρας κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που υπήρχε αντίθεση στην ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα.

President Joe Biden warned Prime Minister Benjamin Netanyahu that the US will not take part in a counter-offensive against Iran, an option that Netanyahu's war cabinet favored after a mass drone and missile attack on Israeli territory https://t.co/ikHKa4p74kpic.twitter.com/2CxfjkapU5