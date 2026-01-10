Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο Ιράν: Σενάρια αεροπορικής επίθεσης των ΗΠΑ – «Η βιαιότητά εναντίον του λαού δεν θα μείνει ατιμώρητη» λέει ο Τραμπ - Real.gr

Διογκώνεται διαρκώς το κύμα των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν οι οποίες συνεχίζονται για 14η συνεχόμενη νύχτα.

Στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις, επικρατούν εικόνες χάους και ταραχών, με κτήρια και αυτοκίνητα παραδομένα στις φλόγες, ενώ γυναίκες καίνε τα χιτζάμπ τους, την ώρα που μαρτυρίες κάνουν λόγο για 200 νεκρούς.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από νέο μήνυμά του στο Truth Social, σχολιάζει ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

WSJ: Σενάρια για πιθανό πλήγμα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση των απειλών του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που ενδέχεται να επιλεγούν.

Μία από τις επιλογές που συζητείται είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την πορεία δράσης που θα ακολουθηθεί και ότι δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό σε προετοιμασία για μια επίθεση.

Officials in the Trump administration have held preliminary discussions about how to carry out an attack on Iran if needed to follow through on warnings from Trump. Options discussed include a large-scale aerial strike on multiple Iranian military targets, according to one… pic.twitter.com/7OHCwwgRqk — Clash Report (@clashreport) January 10, 2026

Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ: Ο εφιάλτης των Ιρανών σύντομα θα τελειώσει – Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν

Νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό έστειλε και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, τονίζοντας ότι «ο μακρύς εφιάλτης τους σύντομα θα τελειώσει».

«Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητά σας να τερματίσετε την καταπίεση που υφίσταστε έχουν γίνει αντιληπτές από τον Ντόναλντ Τραμπ και όλους όσους αγαπούν την ελευθερία.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ λέει “Make Iran Great Again” (Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο), αυτό σημαίνει ότι οι διαδηλωτές στο Ιράν πρέπει να επικρατήσουν επί του Αγιατολάχ. Αυτό είναι το σαφέστερο μέχρι τώρα μήνυμα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί ότι το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ μεγάλο με τον Αγιατολάχ και τους υπηρέτες του στην εξουσία.

Σε όλους όσους θυσιάζονται στο Ιράν, ο Θεός να σας ευλογεί. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», πρόσθεσε.

TO THE IRANIAN PEOPLE: your long nightmare is soon coming to a close. Your bravery and determination to end your oppression has been noticed by @POTUS and all who love freedom. When President Trump says Make Iran Great Again, it means the protestors in Iran must prevail over… https://t.co/CapdTrbGhk — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2026



Το Ιράν αντιμετωπίζει σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερο από δύο ημέρες, περιορίζοντας δραματικά την ικανότητα των Ιρανών πολιτών να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο και αφήνοντας μεγάλο μέρος των γεγονότων που συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας τυλιγμένο σε αβεβαιότητα.

Από το βράδυ της Παρασκευής, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εικόνων και βίντεο έχει φτάσει στο παγκόσμιο κοινό. Ωστόσο, αυτά τα αποσπάσματα υποδηλώνουν ότι, παρά τη διακοπή της σύνδεσης, η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών παραμένει. Ακόμη περισσότερο, οι παρατηρητές λένε ότι η διακοπή της σύνδεσης έχει εντείνει την αίσθηση του επείγοντος, καθώς και τους κινδύνους στο έδαφος.

Σε πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν πριν διακοπεί η σύνδεση, ένα σύνθημα εμφανιζόταν ξανά και ξανά: «Δεν φοβόμαστε πια. Θα πολεμήσουμε».

This is historic. Iranians are bravely flying the real flag of Iran, the Lion and Sun flag, in the heart of their own country as they stand up against the Islamic regime. The media is completely ignoring this. Share it. Make it go viral. pic.twitter.com/Uz52j4Mlxu — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026



Πολλοί Ιρανοί τονίζουν ότι η διάθεση για αντίσταση δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά είναι το αποτέλεσμα 47 χρόνων καταπίεσης, ταπείνωσης, οικονομικής δυσπραγίας και φίμωσης της διαφωνίας.

Οι υποστηρικτές των διαδηλώσεων υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η φωνή μιας γενιάς που έχει φιμωθεί και που τώρα απαιτεί να ανακτήσει την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα σε ένα μέλλον, και ότι ο κόσμος πρέπει να την ακούσει.

Iran: Footage show Karaj’s municipal building ablaze as unrest intensifies, a striking image of anger now aimed squarely at the pillars of state authority. pic.twitter.com/DCMUM7RWqE — Open Source Intel (@Osint613) January 10, 2026



Οι αρχές ενδεχομένως να εντείνουν την καταστολή των διαδηλώσεων

Οι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών σύστημα.

έα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο σήμερα μετά το σούρουπο, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

BREAKING 🚨 A Hundred Thousand plus people in IRAN are standing up to take down the regime America stands with you pic.twitter.com/4JtXFbLaj3 — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 10, 2026

Η ιρανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη του προσωπικού ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περίπου 2.300 έχουν συλληφθεί.

Ένας γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι από την Παρασκευή, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών που έχουν τραυματισθεί έχει μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Μερικοί έχουν ξυλοκοπηθεί άσχημα, έχουν τραύματα στο κεφάλι σπασμένα πόδια και χέρια, καθώς και βαθιές αμυχές.

Τουλάχιστον 20 άτομα που είχαν διακομισθεί σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πραγματικά πυρά, ενώ πέντε εκ των οποίων αργότερα πέθαναν.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο δυτικό Ιράν με τον οποίο επικοινώνησε το Reuters τηλεφωνικά είπε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είχαν αναπτυχθεί και άνοιξαν πυρ στην περιοχή από την οποία μιλούσε ο ίδιος, αρνούμενος να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραξιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν κοντά στην Τεχεράνη.

Γιατί ο χρόνος είναι σημαντικός

Αναλυτές σημειώνουν ότι στιγμές όπως αυτές, όταν διακόπτεται η επικοινωνία, ιστορικά έχουν αποδειχθεί από τις πιο επικίνδυνες. Όταν εξαφανίζονται οι εικόνες, οι ζωντανές μαρτυρίες και η ανεξάρτητη επαλήθευση, οι αρχές αντιμετωπίζουν λιγότερο δημόσιο έλεγχο.

Αυτό που θα συμβεί τις επόμενες ώρες μπορεί να καθορίσει:

Αν οι διαμαρτυρίες θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται ή αν θα κατασταλούν βίαια,

Αν οι δυνάμεις ασφαλείας θα συγκρατηθούν ή θα κινητοποιηθούν πλήρως,

Αν η διεθνής προσοχή θα λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας ή αν η απουσία της θα οδηγήσει σε κλιμάκωση.

Οι παρατηρητές λένε ότι το επίκεντρο δεν είναι να προβλέψουμε πώς θα τελειώσουν τα γεγονότα, αλλά να αναγνωρίσουμε τα κρίσιμα σημεία καμπής.

Οι εμπειρίες του παρελθόντος στο Ιράν δείχνουν ότι οι περίοδοι επιβεβλημένης σιωπής συχνά συνοδεύονταν από απότομη κλιμάκωση της βίας.

Εκτός από την διακοπή του διαδικτύου, το ισλαμικό καθεστώς έκοψε απόψε το ρεύμα σε πολλά μέρη της Τεχεράνης.

Οι διαδηλωτές που αντιτίθενται στο καθεστώς χρησιμοποιούν τους φακούς των κινητών τους τηλεφώνων για να δείξουν πόσοι από αυτούς βρίσκονται στους δρόμους.

Δυνάμεις ασφαλείας: θα παραμείνουν ενωμένες ή θα διαλυθούν;

Ένα βασικό ερώτημα που παραμένει είναι αν οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διχασμούς εντός των δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα ορισμένοι στρατιώτες να συνταχθούν με το κοινό.

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξήρε τους διαδηλωτές σε πόλεις όπως το Μασχάντ, γενέτειρα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε συνδυασμό με τις φήμες για υποχώρηση των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν τροφοδοτήσει τις εικασίες. Οι ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις παραμένουν περιορισμένες, αλλά οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν τους στρατιώτες και τις οικογένειές τους όσο και τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, άλλοι προειδοποιούν να μην βγαίνουν πρόωρα συμπεράσματα. Ορισμένοι πιστεύουν ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) μπορεί να αποφασίσει ότι μόνο μια πλήρης επέμβαση μπορεί να αποκαταστήσει τον έλεγχο, ακόμη και με τον κίνδυνο να επιδεινωθεί η εσωτερική ένταση.

«Δεν υπάρχουν ακόμη σαφή σημάδια αποφασιστικής μεταβολής στην ισορροπία δυνάμεων», δήλωσε ένας αναλυτής της περιοχής. «Το σύστημα μπορεί να επιλέξει την παρατεταμένη καταστολή αντί της κατάρρευσης, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη αστάθεια».

Ο Ρεζά Παχλαβί και η «αλλαγή στρατηγικής»

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει την τρέχουσα πραγματικότητα του Ιράν είναι η άνευ προηγουμένου ανταπόκριση του κοινού σε ένα κάλεσμα που εξέδωσε ο Ρεζά Παχλαβί, ο πρίγκιπας και γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν.

Στον απόηχο των μαζικών διαδηλώσεων, προέτρεψε τους Ιρανούς να παραμείνουν στους δρόμους, θέτοντας ρητά ως στόχο την κατάληψη και διατήρηση του ελέγχου των κέντρων των πόλεων.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τον Τραμπ να είναι έτοιμος να αναλάβει δράση για να υποστηρίξει τον ιρανικό λαό. Επίσης, κάλεσε τους βασικούς οικονομικούς τομείς, ιδίως τον πετρελαϊκό και τον ενεργειακό, να συμμετάσχουν σε πανεθνικές απεργίες, μια κίνηση που θυμίζει τη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε κατά τους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης του πατέρα του το 1979.

Για πολλούς Ιρανούς, αυτή η στρατηγική έχει βαθιά ιστορική σημασία. Το 1978-79, οι απεργίες σε στρατηγικούς κλάδους έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην αποδυνάμωση του κράτους. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν μια παρόμοια προσέγγιση μπορεί να επιτύχει υπό τις σημερινές συνθήκες ασφάλειας, αλλά οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ίδια η έκκληση σηματοδοτεί την πεποίθηση ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε μια αποφασιστική φάση.

Τραμπ: Η βιαιότητα εναντίον των Ιρανών δεν θα μείνει ατιμώρητη

Νωρίτερα, μέσα από μήνυμά του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μια ανάρτηση του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι η «βαρβαρότητα» εναντίον των Ιρανών «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Συγκεκριμένα, ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα τόνισε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι η κυβέρνηση Ομπάμα όταν πρόκειται να αντισταθεί στους Ιρανούς Αγιατολάχ και τους θρησκευτικούς ναζιστές υπηρέτες του, και να υποστηρίξει τον λαό του Ιράν που διαμαρτύρεται για μια καλύτερη ζωή».

«Προς την ηγεσία του καθεστώτος: η βιαιότητά σας εναντίον του μεγάλου λαού του Ιράν δεν θα μείνει ατιμώρητη. Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο», πρόσθεσε.