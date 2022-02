Κρίσιμες ώρες στην Ουκρανία: Το διπλωματικό παρασκήνιο και η ανησυχία των ΗΠΑ για ρωσική εισβολή εντός της εβδομάδας

"Δεν θα εισβάλουμε στην Ουκρανία, αν δεν μας προκαλέσουν να το πράξουμε", επεσήμανε ο Τσιζόφ. "Αν οι Ουκρανοί εξαπολύσουν μια επίθεση εναντίον της Ρωσίας, δεν θα πρέπει να εκπλαγείτε αν απαντήσουμε. Ή αν αρχίσουν να σκοτώνουν Ρώσους πολίτες οπουδήποτε - στο Ντονμπάς ή όπου αλλού", πρόσθεσε.

Οι φιλορώσοι αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία, τους οποίους στηρίζει η Μόσχα, καταγγέλλουν ότι η ουκρανική κυβέρνηση ετοιμάζει μια επίθεση εναντίον τους, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία, που έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες κοντά στα ουρκανικά σύνορα, ότι σχεδιάζει να εισβάλει στη χώρα.

Μπλίνκεν: Ανησυχούμε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ουκρανία ακόμη και εντός της εβδομάδας

«Ανησυχούμε βαθιά πως η Ρωσία ενδέχεται να αναλάβει δράση εναντίον της Ουκρανίας ήδη από αυτή την εβδομάδα», δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France24.

Στο «συμπέρασμα» αυτό έχει καταλήξει η Ουάσινγκτον βλέποντας την πορεία «της ανάπτυξης ρωσικών δυνάμεων γύρω από την Ουκρανία», σε «όλες τις πλευρές της», επέμεινε.

Η Ρωσία προχωρά σε κλιμάκωση αντί για αποκλιμάκωση, συγκεντρώνει περισσότερα στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Ο δρόμος της διπλωματίας παραμένει ανοικτός», διαβεβαίωσε μολαταύτα ο κ. Μπλίνκεν.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πείσουμε τη Ρωσία πως πρέπει να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, την οδό του διαλόγου για να επιλυθούν οι όποιες διαφορές υπάρχουν ειρηνικά», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Secretary of State Antony Blinken tells me “We are deeply concerned that Russia could take action against Ukraine as early as this week” “Russia instead of deescalating has been escalating putting more and more forces in and so we are deeply concerned”

pic.twitter.com/YNEgC653kx