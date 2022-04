Κρίστιαν Λίντνερ, Γερμανός υπουργός Οικονομικών: Νικητής των εκλογών στην Γαλλία, η ενωμένη Ευρώπη

Ο Λίντνερ έγραψε στο Twitter ότι οι εκλογές αυτές αφορούσαν «τις θεμελιώδεις αρχές» της Ευρώπης. «Οι Γάλλοι επέλεξαν τον Μακρόν. Αυτό καθιστά την ενωμένη Ευρώπη τον μεγαλύτερο νικητή των εκλογών. Ζήτω η Γαλλία, ζήτω η Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι πρωθυπουργοί του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο, του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ και της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Μακρόν για την εκλογή του. Ο τελευταίος έγραψε μάλιστα στο Twitter ότι «ανυπομονεί» να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία τους στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Mes chaleureuses félicitations à @EmmanuelMacron qui vient d’être réélu à la présidence de la République française. Je me réjouis de poursuivre notre coopération étendue et constructive au sein de l’UE et de l’OTAN, et de renforcer encore l’excellente relation entre nos pays.