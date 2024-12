Κροατία: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Νεκρό παιδί, επτά τραυματίες

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας σημείωσε ότι ένας 19χρονος άνδρας εισήλθε στο δημοτικό σχολείο στις 09:50 (τοπική ώρα 10:50 ώρα Ελλάδας) και χρησιμοποίησε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να τραυματίσει μία δασκάλα και πολλά παιδιά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης που ήταν στο παρελθόν μαθητής του σχολείου, έχει συλληφθεί από την αστυνομία.

Ο ιστότοπος του Nova TV, επικαλούμενος την υπουργό Υγείας Ιρένα Χέρτσιτς, μετέδωσε ότι ένας από τους μαθητές που τραυματίστηκε στην επίθεση έχει υποκύψει.

«Είμαστε σοκαρισμένοι», δήλωσε ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

