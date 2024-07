Κροατία: Ένοπλος σκότωσε πέντε ανθρώπους σε γηροκομείο

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης, βετεράνος πολέμου που γεννήθηκε το 1973, εισήλθε στο γηροκομείο και άνοιξε πυρ. Σκότωσε τη μητέρα του και τέσσερις ακόμα ανθρώπους, σύμφωνα με τα μμε.

Αρχικά διέφυγε από το σημείο αλλά στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος N1. Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

In northern Croatia, a former policeman opened fire in a nursing home. There are dead and wounded

The incident occurred in the town of Daruvar, reported the TV and radio company HRT. According to the Croatian Prime Minister, five people were killed in the attack.

