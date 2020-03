Kροατία: Κτίρια υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ - Οδηγίες να τηρούνται οι αποστάσεις λόγω κορωνοϊού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η σεισμολόγος της Κροατίας Ινές Ίβαντσιτς δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν ισχυρός, αλλά ότι προς το παρόν δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι ζημιές που προκάλεσε. Η ίδια πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιοχές έπεσε το Ίντερνετ.

As if things were not bad enough, a strong earthquake has shaken Zagreb and NW Croatia in the early morning hours (magnitude 5.5). It was felt all the way to Trieste. Lost for words... friends in Zagreb, stay strong ?? pic.twitter.com/zZGBmWiGhg