Κροατία: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετά το βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί μέσα από αυτοκίνητο

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ντάμπρο αναγνώρισε ότι το κλίμα που δημιουργήθηκε «επιβαρύνει τόσο την κυβέρνηση όσο και το κόμμα» του. Εξήγησε πως δεν επιθυμεί η παρούσα κατάσταση «να αποσπάσει την προσοχή από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης»

Το επίμαχο βίντεο δείχνει τον Ντάμπρο, ο οποίος έχει επίσης διατελέσει υπουργός Γεωργίας, να πυροβολεί με πιστόλι από το παράθυρο του συνοδηγού σε αυτοκίνητο που κινούνταν τη νύχτα σε επαρχιακό δρόμο. Διακρίνεται να πυροβολεί αρκετές φορές στα τυφλά, βάζοντας τα γέλια.

Another huge scandal rocks ???? Croatia's govt.

A leaked video shows Deputy PM & Agriculture Minister @Dabro_Josip, a member of the Eurosceptic & far-right Homeland Movement, shooting into the dark from a moving car.

Dabro has announced his resignation.pic.twitter.com/xfcIqrB42U