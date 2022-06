Κροατία: Ρωσίδα ακτιβίστρια συνελήφθη κατόπιν αιτήματος του Τουρκμενιστάν

Η Αϊσολτάν Νιγιάζοβα, που είναι τουρκμενικής καταγωγής, συνελήφθη την Κυριακή στα σύνορα, όταν μπήκε στην Κροατία από τη Σλοβενία, εξήγησε η Μαρία Αλιόχινα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε έξω από μια φυλακή του Ζάγκρεμπ.

Το συγκρότημα, που ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου από το Βερολίνο μια περιοδεία για να συλλέξει πόρους για διάφορους οργανισμούς που βοηθούν την Ουκρανία, εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ζάγκρεμπ. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Νιγιάζοβα είχε συλληφθεί και στη Σλοβενία –αλλά αφέθηκε γρήγορα ελεύθερη– με βάση το ίδιο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε το 2002 από το Τουρκμενιστάν.

«Ένας αθώος άνθρωπος βρίσκεται στη φυλακή και πρέπει να απελευθερωθεί», είπε η Αλιόχινα. «Δεν είναι εγκληματίας. Οι εγκληματίες είναι οι τουρκμενικές και οι ρωσικές αρχές», πρόσθεσε.

Η Μαρία Αλιόχινα, που απειλείται και η ίδια με φυλάκιση στη Ρωσία, έφυγε παράνομα από τη χώρα, στις αρχές Μαΐου, μεταμφιεσμένη σε διανομέα φαγητού.

Our friend & activist was arrested and is now in Zagreb prison. Croatian officials are texting Turkmenstan about her extradition as if it’s an everyday moment - send someone to execution in one of the most terrible dictatorships closest friends of Putin @AndrejPlenkovic is it ok? pic.twitter.com/dkHjKYEARG