Κροατία: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ κοντά στο Ζάγκρεμπ - Κατέρρευσαν κτήρια, πληροφορίες για τραυματίες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένα σπίτι η σκεπή του οποίου έχει καταρρεύσει, όμως ακόμη δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ζάγκρεμπ, όπου πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους.

Χθες Δευτέρα σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε στην κεντρική Κροατία και πάλι κοντά στην Πέτρινια. Τον Μάρτιο σεισμός 5,3 βαθμών σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 27.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR