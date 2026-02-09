"«Κρυφά» στοιχεία" - Αρθρο του Ακη Κοσώνα - Real.gr

Λίγοι ξέρουν ότι «μέσα» στη Λιθουανία βρίσκεται σημαντικό ρωσικό έδαφος.

Η άποψη του ΑΚΗ ΚΟΣΩΝΑ - ΠΗΓΗ: Realnews

Η ρωσική περιφέρεια του Καλίνινγκραντ με 1 εκατ. κατοίκους δεν συνδέεται εδαφικά με τη Ρωσία, βρίσκεται μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, ενώ τα λιμάνια της βλέπουν στη Βαλτική θάλασσα. Επίσης δεν είναι πολύ γνωστό ότι το 26% των κατοίκων της Εσθονίας και το 24% των κατοίκων της Λετονίας είναι Ρώσοι. Οπως Ρώσοι είναι και το 5% στη Λιθουανία. Οσο περνά ο καιρός και ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος συνεχίζεται, οι ειδικοί, αναλυτές, πολιτικοί, στρατιωτικοί, ιστορικοί, όλο και περισσότερη σημασία δίνουν στα «αντικειμενικά στοιχεία» της ευρύτερης (και τεράστιας) περιοχής, σαν και αυτά που αναφέραμε.

Αλλά και στο γεγονός ότι η Φινλανδία έχει 1.040 χιλιόμετρα κοινά σύνορα με τη Ρωσία, ότι μεταξύ τους πόλεμοι γίνονται κατά διαστήματα πάνω από 500 χρόνια, ότι η Ρωσία «μοιράζεται» με δυτικές (και νατοϊκές) χώρες θαλάσσια σύνορα και στον αρκτικό κύκλο. Νησιά που μοιάζουν (τα περισσότερα είναι) ακατοίκητα, παγωμένες χώρες (Γροιλανδία) με έκταση όσο το 1/3 της Ευρώπης μπαίνουν στον «χάρτη» της διεκδίκησης ή της απόκτησης του ελέγχου τους. Για το στρατηγικό τους σημείο ή το υπέδαφος, το πετρέλαιο, τη σύνδεσή τους με μη ορατά ή μη κατονομαζόμενα συμφέροντα. Ο πόλεμος αυτός μοιάζει να κινείται, να μεταφέρεται όχι απαραιτήτως σε σημεία που αγγίζουν εδαφικά το εδώ και τέσσερα χρόνια πεδίο του.