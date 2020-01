«Ξεφορτώσου την»: Σε ηχητικό ντοκουμέντο ο Τραμπ φέρεται να ζητά την απόλυση της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ουκρανία

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Αν η ηχογράφηση είναι αυθεντική, αυτή θα ενισχύσει τον ισχυρισμό των Δημοκρατικών ότι συνεργάτες του Τραμπ επί σχεδόν έναν χρόνο προσπαθούσαν να απομακρύνουν την αμερικανίδα πρώην πρέσβειρα στην Ουκρανία Μαρί Γιοβάνοβιτς, επειδή την θεωρούσαν εμπόδιο στην επιχείρησή τους να πιέσουν το Κίεβο να ερευνήσει τον πολιτικό αντίπαλο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν.

«Ξεφορτώσου την!» ακούγεται η φωνή να λέει. «Διώξ' την αύριο. Δεν με νοιάζει. Διώξ' την αύριο. Βγάλ' την απ' την μέση. Εντάξει; Κάντο».

... "get rid of her."

here's the a portion of the audio tape where a voice that appears to be trump's is heard demanding diplomat marie yovanovitch's ouster.pic.twitter.com/V2TjGc6MUL