Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών στην Κωνσταντινούπολη - Reuters: Παρών και ο Αμπράμοβιτς

«Εναπόκειται και στις δύο πλευρές να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία. Η επίτευξη εκεχειρίας και ειρήνης το συντομότερο δυνατό είναι προς το συμφέρον όλων. Πιστεύουμε ότι πλέον έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο κατά την οποία χρειάζονται συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις συνομιλίες», τόνισε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε εξάλλου ότι «η παράταση της σύγκρουσης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», την ώρα που δέκα εκατομμύρια άμαχοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ουκρανία.

«Η διαπραγματευτική διαδικασία, που διεξάγεται υπό τις εντολές των ηγετών σας, έχει δημιουργήσει ελπίδες για ειρήνη», πρόσθεσε. «Όλος ο κόσμος περιμένει καλά νέα από εσάς», κατέληξε.

Από την πλευρά του Ουκρανός δημοσιογράφος σχολίασε ότι «ήταν μια ψυχρή υποδοχή, δεν έγινε χειραψία», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αυτό το είδε ο ίδιος ή αν ενημερώθηκε σχετικά από αξιωματούχους.

Ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στο Twitter ότι οι αντιπροσωπείες συζητούν «τους βασικούς όρους της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Οι αντιπροσωπίες εργάζονται παράλληλα πάνω σε όλο το φάσμα των σημείων τριβής».

Η ουκρανική πρεσβεία στην Άγκυρα ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες μεταξύ των επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι συζητήσεις μεταξύ του συνόλου των αντιπροσωπειών.

Εξάλλου, παρών στις συνομιλίες είναι και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τη συνάντηση στο Ντολμά Μπαχτσέ.

Η φωτό του Ria Novosti:

Αυτές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας -- οι πρώτες που διεξάγονται διά ζώσης εδώ και περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες-- αναμένεται να είναι δύσκολες και δεν υπάρχουν πολλές προσδοκίες ότι θα αποφέρουν αποτελέσματα.

Στις 10 Μαρτίου είχε πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια η πρώτη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας μετά την έναρξη του πολέμου.

Στην Κωνσταντινούπολη οι Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές - Ξεκινούν οι συνομιλίες - Τους υποδέχτηκε ο Ερντογάν

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν "νόμιμες ανησυχίες", δήλωσε νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδεχόμενος τις αντιπροσωπείες των διαπραγματευτών από τις δύο χώρες.

Απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα οι συνομιλίες να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι εναπόκειται και στις δύο πλευρές "να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία".

Türkiye's President Erdogan to Russia-Ukraine negotiators in Istanbul:

- We fully support these talks and congratulate you on your hard work

- We've always adopted a fair approach to ending this conflict in our region

- Peace and ceasefire is crucial sooner rather than later pic.twitter.com/mVBPhsNHjM