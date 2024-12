Ξεκληρίστηκε οικογένεια στη Γάζα από ισραηλινό πλήγμα: Σκοτώθηκαν 10 μέλη της ανάμεσά τους 7 παιδιά

«Σφαγή της κατοχής προκάλεσε δέκα μάρτυρες από την οικογένεια Χάλα, που έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης στο σπίτι της στη Τζαμπάλια», δήλωσε ο Μάχμουντ Μπάσαλ εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας.

Όλα οι νεκροί «ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ανάμεσά τους επτά παιδιά το μεγαλύτερο από τα οποία ήταν έξι ετών και μία γυναίκα. Επιπλέον υπάρχουν περισσότεροι από 15 τραυματίες», διευκρίνισε.

