«Ξύπνησα από σπασμένα γυαλιά στο κεφάλι μου, πήρα το μωρό μου και έτρεξα μακριά...»: Συγκλονίζει δημοσιογράφος από τη Γάζα

«Αυτό είναι βασανιστήριο. Ο ήχος των βομβών ακούγεται όλο και πιο κοντά. Η μυρωδιά της πυρίτιδας είναι παντού και η σκόνη γεμίζει τον αέρα. Τι πρωινό στη Γάζα;»

This is torture. Sound of bombing are getting closer and louder. The smell of gunpowder is everywhere and the dust fills the air. What a morning in Gaza?

«Μια τεράστια βόμβα έπεσε πολύ κοντά στο σπίτι μας χωρίς προειδοποίηση. Ξύπνησα από σπασμένα γυαλιά πάνω στο κεφάλι μου. Αμέσως κάλυψα με το σώμα μου το δύο μηνών μωρό μου, το πήρα και έτρεξα μακρυά» έγραψε σε νέα της ανάρτηση.

After I shared my latest tweet. A huge bombing hit very close to our home without warning. I woke up to the shattered glass smashing on my head. I immediately covered my 2-month baby with my body, picked him up and ran away. STOP the War. We’re dying. #Gaza