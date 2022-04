Κτηνωδία στην Ουκρανία: Σάλος με Ρώσο στρατιώτη που φέρεται να βίασε και να πυροβόλησε βρέφος

O ίδιος φέρεται να βίασε και να πυροβόλησε ένα παιδάκι μόλις ενός έτους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να δημοσίευσε βίντεο από τις ειδεχθείς πράξεις του.

Δεν έχουν τέλος οι φρικαλεότητες στην Ουκρανία, καθώς τις τελευταίες ώρες η φωτογραφία ενός 24χρονου Ρώσου στρατιώτη που φέρεται να βίασε και να πυροβόλησε ένα ανήλικο παιδάκι μόλις ενός έτους, σύμφωνα πάντα με ουκρανικά ΜΜΕ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Την ίδια ώρα, υπάρχει κατακραυγή στο Twitter.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο στρατιώτης φέρεται να βιντεοσκόπησε το συμβάν, να το δημοσίευσε στο dark web, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα που προέρχονται από την Ουκρανία, έστειλε πιθανόν κατά λάθος το βίντεο στους συναδέλφους του.

Το αμφιλεγόμενο βίντεο με τον ίδιο να ασελγεί στο βρέφος και να το πυροβολεί φέρεται να κυκλοφορεί σε διάφορες πλατφόρμες από την ώρα που δημοσιεύθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξέι Βίτσκοφ, έναν νεαρό στρατιώτη στις Ενοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί.

Δείτε τη δημοσίευση του δικτύου NEXTA:

A military man who videotaped sexual acts with an infant was detained in #Russia. The name of him is Alexey Bychkov. It is reported that he filmed such content for the sake of selling it on the #darknet. He was let down after he sent the videos with the child to his colleagues. pic.twitter.com/rcqmZFzTyv — NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022

Xρήστες στο Twitter καταδικάζουν το περιστατικό.

Here is more info on the Russian soldier who rapped a 1 year old baby and filmed himself, then posted the video on Telegram. His name is Alexey Bychkov. His address is Pobedy Street 22/1, Afipsky, Krasnodar region. — One of many WAR CRIMES by PUTIN & his criminal accomplices. pic.twitter.com/XSweAtGKSk — Rosa Townsend ???????? (@TownsendRosa) April 9, 2022

For your attention!!! Russian terrorist PEDOPHILE. We have video evidence of crimes against young children. In the photo Alexey Bychkov Stavropol and his gay partner.#GenocideOfUkrainians#Genocide#WarCrimepic.twitter.com/nLG18bSslJ — alx.mzr (@alxmzr) April 9, 2022

Alexey Bychkov, born May 1, 1997, passport 0711N534822 dated May 12, 2011, registered: Stavropol Territory, p. Kievka, st. Stepnaya, 47, tel. (961) 472-77-10, driving license 2623N938001 dated 08/08/2015. Perhaps now he is (lives) in the Krasnodar Territory: 1/2 — Mickternet (@micklydon1) April 9, 2022

Alexey Bychkov, serves in the Armed Forces of the Russian Federation He mocks a baby and shoots it, calling it a "fierce video" https://t.co/ZNi5Alv9zG — Porkster ???????? ???????? "Slava Ukraini!" (@_PORKSTER_) April 9, 2022

One #Russia`n army pedophile identified his name is Alexey Bychkov. Baby raper, yes baby, not even child but baby. 50% of world's child porn is filmed in Russia, so not surprising that pedophiles can also be found in army.#Turpo#Ukraine#RussianWarCrimeshttps://t.co/kSSA3C9V8N — Antti Eskelinen (@eskelinen_antti) April 9, 2022

Καταγγελίες για βιασμούς ανηλίκων στην Μπούτσα

Υπενθυμίζεται ότι η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Λουντμίλα Ντενίσοβα, κατήγγειλε μέσω ανάρτησής της στο Facebook, ότι Ρώσοι στρατιώτες βίασαν ανήλικα παιδιά στην Μπούτσα.

Την ίδια ώρα, αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία ότι 14χρονη από το προάστιο του Κιέβου φέρεται να έμεινε έγκυος αφού βιάστηκε από πέντε Ρώσους, ενώ 11χρονο αγόρι φέρεται επίσης να βιάστηκε από στρατιωτικούς που ανάγκασαν τη μητέρα του να βλέπει δένοντάς τη σε καρέκλα.

Παράλληλα, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κριβί Ριχ, ανέφερε ότι ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται και 78χρονη.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, ενώ η κ. Ντενισόβα κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα αυτά, τα οποία χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου.