Κυβερνήτης Λουχάνσκ: Οι 60 αγνοούμενοι στο σχολείο της Μπιλοχορίβκα είναι «πιθανότατα νεκροί»

«Εξήντα άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο είναι πιθανότατα νεκροί», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλή μετά την έκρηξη που προκάλεσε η βόμβα. «Ήταν αδύνατον κατά τη διάρκεια της νύχτας να εργαστούν οι διασώστες εκεί, λόγω των πληγμάτων. Θα χρειαζόταν να φωτίσουν τον χώρο, κάτι που θα προσέλκυε νέους βομβαρδισμούς», είπε.

Ukraine war: 60 feared dead under rubble after Russian bomb hits school in Luhansk https://t.co/rBfeM6y7qI