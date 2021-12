Κυβερνήτης του Κεντάκι: 50 άνθρωποι είναι «πιθανόν» να έχουν χάσει τη ζωή τους από τους ανεμοστρόβιλους - ΒΙΝΤΕΟ

«Οι πληροφορίες είναι πραγματικά σπαρακτικές», δήλωσε ο κυβερνήτης, σύμφωνα πάντα με την Post. Η εφημερίδα προσθέτει πως μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στην πολιτεία δήλωσε πως αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης δεν είχαν μέχρι σήμερα το πρωί επιβεβαιώσει αριθμούς για νεκρούς ή τραυματίες.

Στο Τενεσί, η κακοκαιρία στοίχισε τηγ ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, δήλωσε στην Post ο Ντιν Φλένερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πολιτείας.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: A devastating tornado outbreak in western Kentucky has killed at least 50 people, governor says, calling it "one of the toughest nights in Kentucky history." https://t.co/6lhGA9WpOEpic.twitter.com/9ODmjNFyta